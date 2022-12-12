Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)

Російська армія цілеспрямовано зруйнувала драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей

Цинізм російських загарбників не має меж

У мережі з’явилися фото з окупованого Маріуполя, на яких окупаційна влада завісила руїни знищеного ними Маріупольского драматичного театру інсталяцією із зображеннями портретами російських письменників.

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Як відомо, в результаті бомбардування під уламками споруди поховані сотні людей.

Користувачі соцмереж обурені черговою бутафорією російських загарбників і вражені рівнем цинізму, який вони невтомно демонструють.

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«Розбомбити драматичний театр, в якому ховаються жінки, діти і старики, а потім руїни загорнути в пушкіна і толстого – ну я навіть такого цинізму не чекав...», – написав користувач Ігор Тихолаз.

«Маріуполь минулоріч і зараз.

Руський мір - огидний та брехливий, якій може нести тільки руйнацію.

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Буде знищенний!», – переконана Юлія Бєлінська.

«Драмтеатр у Маріуполі до приходу руzzкого міра і після. І так у них усе: знищити, а потім прикрити якоюсь бутафорією», – обурюється Віктор Горовий.

Нагадаємо, торік 19 грудня, на День святого Миколая, у Маріуполі біля драмтеатру впала новорічна ялинка. Про цей випадок у переддень новорічних свят згадали користувачі соцмереж. Дехто ще тоді прийняв це як недобрий та страшний знак.

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А через три місяці, 16 березня, російська армія цілеспрямовано зруйнувала драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей, тіла яких залишилися під завалами. Росіяни скинули з неба дві півтонні бомби. І вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Через два місяці Росія повністю знищила місто, а на вулицях, окрім згарища, назавжди залишилися життя та емоції мешканців.