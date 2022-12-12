Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)
Російська армія цілеспрямовано зруйнувала драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей
Фото з відкритих джерел

Цинізм російських загарбників не має меж

У мережі з’явилися фото з окупованого Маріуполя, на яких окупаційна влада завісила руїни знищеного ними Маріупольского драматичного театру інсталяцією із зображеннями портретами російських письменників.

Як відомо, в результаті бомбардування під уламками споруди поховані сотні людей.

Користувачі соцмереж обурені черговою бутафорією російських загарбників і вражені рівнем цинізму, який вони невтомно демонструють.

«Розбомбити драматичний театр, в якому ховаються жінки, діти і старики, а потім руїни загорнути в пушкіна і толстого – ну я навіть такого цинізму не чекав...», – написав користувач Ігор Тихолаз.

«Маріуполь минулоріч і зараз.

Руський мір - огидний та брехливий, якій може нести тільки руйнацію.

Буде знищенний!», – переконана Юлія Бєлінська.

«Драмтеатр у Маріуполі до приходу руzzкого міра і після. І так у них усе: знищити, а потім прикрити якоюсь бутафорією», – обурюється Віктор Горовий.

Нагадаємо, торік 19 грудня, на День святого Миколая, у Маріуполі біля драмтеатру впала новорічна ялинка. Про цей випадок у переддень новорічних свят згадали користувачі соцмереж. Дехто ще тоді прийняв це як недобрий та страшний знак. 

А через три місяці, 16 березня, російська армія цілеспрямовано зруйнувала драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей, тіла яких залишилися під завалами. Росіяни скинули з неба дві півтонні бомби. І вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Через два місяці Росія повністю знищила місто, а на вулицях, окрім згарища, назавжди залишилися життя та емоції мешканців.

Теги: війна Маріуполь тероризм росія агресія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Скадовську підірвали авто колаборанта Булюка: оприлюднено подробиці
У Скадовську підірвали авто колаборанта Булюка: оприлюднено подробиці
Розвідники показали звільнення двох населених пунктів на Луганщині (відео)
Розвідники показали звільнення двох населених пунктів на Луганщині (відео)
Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)
Драмтеатр у Маріуполі, де окупанти вбили сотні людей, затягнули Пушкіним (фото)
Верховний суд скоротив 330 посад: скільки зекономить
Верховний суд скоротив 330 посад: скільки зекономить
Генштаб повідомив, скількох жінок окупанти вже призвали на фронт
Генштаб повідомив, скількох жінок окупанти вже призвали на фронт
Стало відомо, скільки журналістів загинуло цього року в Україні
Стало відомо, скільки журналістів загинуло цього року в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
9765
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
9492
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
8343
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
7580
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
6826
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Сьогодні, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту