У Маріуполі військові накрили групу технічної розвідки Росії

Вороги переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах

У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

У ворогів вилучили жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони – накопичувачі інформації з отриманими даними.

При них були також російські паспорти та конкретне завдання – слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися.

«Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого – повідомляйте військових, правоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання», – ідеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, у Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

«Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального», – написав Смнєгубов.

Як раніше повідомлялося, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

Читайте також: Українські військові повернули контроль над Харковом