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    Події в Україні

    У Маріуполі військові накрили групу технічної розвідки Росії

    У ворогів вилучили жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - У Маріуполі військові накрили групу технічної розвідки Росії
    У ворогів вилучили жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони
    фото: МВС України/Telegram

    Вороги переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах

    У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

    У ворогів вилучили жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони – накопичувачі інформації з отриманими даними.

    При них були також російські паспорти та конкретне завдання – слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

    Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися.

    «Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого – повідомляйте військових, правоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання», – ідеться у повідомленні МВС.

    Нагадаємо, у Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

    «Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального», – написав Смнєгубов.

    Як раніше повідомлялося, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

    Читайте також: Українські військові повернули контроль над Харковом
    Теги: МВС військові #stoprussia
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    У Маріуполі військові накрили групу технічної розвідки Росії