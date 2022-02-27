У Харкові знесилені окупанти здаються в полон Збройним Силам (фото)

Жителів Харківщини закликали бути пильними і не відкривати двері незнайомцям

Російські бійці намагаються ховатися поміж цивільного населення.

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

«Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального», – написав Смнєгубов.

Він також зазначив, що окупанти намагаються ховатися поміж цивільного населення. «Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо «вдома» їх ніхто вже не чекає», – написав голова ОДА.

Жителів Харківщини також закликали бути пильними і не відкривати двері незнайомцям. «Жителі Харківщини, будьте обережні, не відчиняйте дверей незнайомцям, не допомагайте російському агресору в переховуваннях», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

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