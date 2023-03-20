Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)
Місцеві мешканці помітили тентовані вантажівки у центрі Маріуполя
фото: скріншот із відео

Через Маріуполь переміщається багато тягачів із танками

У неділю, 19 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано колону з чотирьох тентованих вантажівок із написом «Гуманітарна місія» з прапорами Вірменії та Дагестану. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що колона прямувала по проспекту Металургів в бік Ілліча. Її супроводжував конвой з проблисковими маячками та прапорами терористичної організації «ДНР».

Андрющенко додав, що в районі мосту через Кальміус на проспекті Металургів окупанти поставили блокпост з чергуванням росгвардії і з автозаками білого кольору.

Також зафіксовано військові переміщення: п'ять вантажівок з боєкомплектами та 17 вантажівок із живою силою проїхали через центр міста в напрямку Мангуша. Побільшало в центрі тягачів із танками.

Нагадаємо, що посеред ночі 19 березня у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.

Читайте також: Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
Теги: Маріуполь окупанти війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN
Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN
Вчора, 23:33
Путін побував у порожній філармонії
Путін під час нічного візиту у Маріуполь відвідав філармонію
Вчора, 17:56
Путін відвідав Маріуполь уночі
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
Вчора, 16:44

Події в Україні

«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ
«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ
У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)
У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)
Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня
Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня
Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза
Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
21K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
13K
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
12K
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
11K
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
11K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту