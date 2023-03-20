У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)

Через Маріуполь переміщається багато тягачів із танками

У неділю, 19 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано колону з чотирьох тентованих вантажівок із написом «Гуманітарна місія» з прапорами Вірменії та Дагестану. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що колона прямувала по проспекту Металургів в бік Ілліча. Її супроводжував конвой з проблисковими маячками та прапорами терористичної організації «ДНР».

Андрющенко додав, що в районі мосту через Кальміус на проспекті Металургів окупанти поставили блокпост з чергуванням росгвардії і з автозаками білого кольору.

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Також зафіксовано військові переміщення: п'ять вантажівок з боєкомплектами та 17 вантажівок із живою силою проїхали через центр міста в напрямку Мангуша. Побільшало в центрі тягачів із танками.

Нагадаємо, що посеред ночі 19 березня у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.