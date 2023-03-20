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Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
Путін відвідав Маріуполь уночі
фото з відкритих джерел

Перший візит Путіна в окуповану Україну за межі Криму Кремль представив як спонтанну прогулянку

Візитом в окупований Маріуполь президент РФ Володимир Путін хотів створити імідж невразливості та продовжив спроби представити себе лідером, який брав участь у війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ймовірно, перший візит Путіна в окуповану Україну за межі Криму Кремль представив як спонтанну прогулянку, щоб показати Путіна як непереможного лідера військового часу, який може безтурботно відвідувати зону бойових дій», - зазначили аналітики.

На їх думку, Путін вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, знаходиться далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили жорсткі заходи безпеки. 

Крім того, аналітики вважають, що Путін хотів, щоб його візит став відповіддю на ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за його причетність до військових злочинів, пов’язаних із депортацією українських дітей. «Путін, ймовірно, намагався зобразити свою роль у депортації дітей і знищенні Маріуполя як такі, що знаходяться поза юрисдикцією міжнародної спільноти, а себе – як такого, що перебуває у безпеці від українських військових», - кажуть в ISW.

Також аналітики не виключають, що візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу на півдні України. 

Нагадаємо, що посеред ночі 19 березня у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.

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Теги: путін Маріуполь війна Україна

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