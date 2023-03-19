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Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»
фото: apostrophe.ua

Після сенсаційного рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, Кремль пішов на неординарні іміджеві кроки

Через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя. Про таке заявляє пресслужба Кремля. 

У російських джерелах заявляють, що Путін прилетів до Маріуполя не гелікоптері, потім об’їхав кілька районів міста, і поспілкувався з мешканцями району «Невський».

Варто зазначити, що інформація у російських ЗМІ з’явилася посеред ночі. Це може означати, що візит президента був постановочним. 

У пресслужбі також заявили, що віцепрем'єр Мурат Хуснуллін обговорив з Путіним питання будівельних та відновлювальних робіт в місті.

Раніше Путіну постійно дорікали на те, що він не відвідує зони активних бойових дій, на відміну від президента України Зеленського.

На цей момент, немає ніяких незалежних підтверджень візиту Путіна в Маріуполь. Ніяких фото- та відеодоказів Кремль не опублікував.

Окрім цього, за даними пресслужби Кремля Путін провів нараду в командному пункті в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, що раніше Путін відвідав Кримський півострів.

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Маріуполь путін арешт

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Політика

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