Путін під час нічного візиту у Маріуполь відвідав філармонію

Диктатор кілька секунд посидів у кріслі порожнього залу

Російський диктатор Володимир Путін під час нічного візиту до Маріуполя відвідав філармонію.

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На оприлюднених пропагандистськими ЗМІ кадрах заступник голови російського уряду Хуснуллін хвалиться реконструкцією філармонії. Розповідає, що це зал на 200 місць.

Путін навіть присів на декілька секунд у першому ряді, а далі оголосив: «Зручно, красиво». Однак, у мережі зауважили, єдине, що змінилося у філармонії з 2018 року – крісла стали чистішими.

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Зал філармонії у 2018 і під час візиту Путіна фото з телеграм-каналів

До речі, раніше окупанти споруджували у філармонії клітки для так званого «трибуналу» над захисниками Азовсталі. Втім, під час візиту Путіна кліток там не було.

Президент Росії Володимир Путін вночі завітав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом. Після чого нібито об'їхав кілька районів міста, «пам'ятні місця» та будівлю театру.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час нічного відвідування міста Путіним з ним не було жодного гауляйтера. Ані Донецької області, ані Маріуполя.

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Напередодні, 18 березня, диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв.

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