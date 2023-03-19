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Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN
фото: ua.korrespondent.net

Жінка, яка пережила бомбардування маріупольського театру, прокоментувала візит Путіна до Маріуполя

Марія Кутнякова, жителька Маріуполя, якій вдалося виїхати Маріуполя, заявила, що Путін поводить себе, як «серійний вбивця, якого тягне на місце злочину». Про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

За словами Марії, президент РФ відвідав Маріуполь вночі, оскільки «вони не хотіли знімати реальні кадри зруйнованого міста». Жінка заявила, що Кремль хоче, щоб люди повірили у те, що Маріуполь зараз це красиве, місце. Марія вважає, що саме для цього російська пропаганда показала декілька новозбудованих будинків.

«Вони не хотіли показувати, що Маріуполь – це катастрофа», – заявила жінка.

Жінка також повідомила CNN, що насправді зараз у місті «шалені» ціни, а у людей немає ні ліків, ні опалення. Крім того, за словами Марії Кутнякової, у Маріуполі не зникли проблеми з водопостачанням, зв’язком, електрикою та газом.

Нагадаємо, що сьогодні посеред ночі у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.

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Теги: Маріуполь катастрофа пропаганда путін опалення бомбардування президент жінка диктатор

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