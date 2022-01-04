У Мелітополі хлопець освідчився коханій за допомогою «поліції» (відео)

Дуже оригінальний варіант пропозиції руки і серця не всім припав би до смаку

Підкорити серце дівчини мелітопольському романтикові допомогли «копи»

У Мелітополі Запорізької області хлопець незвичайним способом зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Зокрема, спочатку її налякали «поліцією», а потім пролунала пропозиція вийти заміж. Про це повідомляє сайт «Субота.плюс».

Спочатку чоловік викликав «поліцію» та імітував затримання своєї обраниці.

Коли дівчина під'їхала на авто до воріт приватного будинку, позаду неї зупинився білий мікроавтобус, з якого вибігли люди в масках і жилетах із написом «поліція» та з муляжами пістолетів. Її поклали на капот машини.

Далі до неї вийшов наречений, який став на одне коліно і простягнув каблучку.

Дівчина на таку оригінальну пропозицію одружитися відповіла згодою.

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