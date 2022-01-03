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    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)

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    Віктор Циганков подарував дитині незабутні враження під Новий рік - Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)
    Віктор Циганков подарував дитині незабутні враження під Новий рік
    фото: kyiv.npu.gov.ua

    Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію хлопчика

    Напередодні Дня святого Миколая керівництво Головного управління поліції Києва зустрічалося із сім’ями загиблих правоохоронців. Тоді начальник главку поліції Києва Іван Вигівський поцікавився у малечі про їхні мрії та ким вони хочуть стати у майбутньому, повідомляє відомство.

    Дітки написали листи, в яких розповіли про свої бажання та подарунки, на які чекають під ялинкою. Серед них 9-річний Данилко, який написав, що мріє отримати футболку з автографом свого кумирагравця футбольного клубу «Динамо» та Збірної України Віктора Циганкова. Поліцейські з’ясували, що школяр уже два роки займається футболом та мріє бути справжнім чемпіоном.

    Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію Данилка та не просто подарувати йому футболку з автографом, а й познайомити його із зіркою українського футболу Віктором Циганковим.

    Правоохоронці зустрілися із дітками у столичному главку поліції та виконали бажання кожної дитинки. Проте справжньою несподіванкою стала зустріч із відомим гравцем футбольного клубу «Динамо».

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    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)
    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)
    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)
    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)
    фото: kyiv.npu.gov.ua

    Хлопчик був приємно здивований неочікуваною зустріччю та з цікавістю розпитував футболіста про його кар’єру. Віктор залюбки поспілкувався з малим та на загадку подарував йому футболку з автографом. Данилко пообіцяв стати футбольним чемпіоном, як і його кумир.

    Нагадаємо, Віталій Миколенко нарешті оголосив про те, що в 2022 році забиватиме голи вже не П’ятову чи Різнику в чемпіонаті України, а Льорісу та Де Хеа в англійській Прем’єр-лізі. Киянин став першою ластівкою з команди «Динамо», яка будується на власних вихованцях.

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    Теги: ФК «Динамо» новорічні свята поліція Віктор Циганков
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    Зірка «Динамо» влаштував сюрприз маленькому фанату (фото, відео)