У Запоріжжі чоловік «під наркотиками» побив поліцейського

Нападника на правоохоронця вже затримали

Поліцейський перебував на виклику і там отримав травми від громадянина

У Запоріжжі 2 грудня побили поліцейського. Зробив це раніше судимий 40-річний чоловік. Він спочатку грубо висловлювався у бік правоохоронця, а потім почав бити просто у голову. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

У поліцейському відділку дізнались про інцидент вже тоді, коли їхній працівник перебував у міській клінічній лікарні Запоріжжя. Там йому вже надавали медичну допомогу.

Як виявилось, неприємний інцидент трапився 2 грудня приблизно о 10:50 годині. Поліцейський перебував на виклику по вулиці Дорошенка, саме там і отримав травми від громадянина.

Порушника затримали. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Згідно з результатами медичного обстеження, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

За вчинені дії зловмиснику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі чоловік погрожував охоронцю пістолетом: усе через ковзанку.

Як відомо, раніше сталася жахлива смерть поліцейського в Києві: чоловіка побили хулігани та переїхало авто.

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