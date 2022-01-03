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    У Дніпрі під час катання на санчатах загинув чоловік

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    У парку зимова розвага закінчилася трагедією<br /><br /> - У Дніпрі під час катання на санчатах загинув чоловік
    У парку зимова розвага закінчилася трагедією

    фото: Інформатор

    Маленька дочка загиблого травмувалася та потрапила в лікарні

    Житель Дніпра катався на санчатах із дочкою і врізався в електроопору. Про це пише «Дніпро Оперативний».

    Інцидент стався ввечері 2 січня.

    45-річний чоловік прийшов у парк «Зелений Гай» зі своєю шестирічною донькою. Вони вирішили покататися на санках.

    З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою об електроопору. Він помер на місці події.

    Його дочка отримала тупу травму живота, її госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

    Відзначається, що біля кожного схилу в парку були таблички, що попереджають про те, що тут заборонено спускатися на санках.

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    Теги: Дніпро чоловік парк
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    У Дніпрі під час катання на санчатах загинув чоловік