У Дніпрі під час катання на санчатах загинув чоловік

Маленька дочка загиблого травмувалася та потрапила в лікарні

Житель Дніпра катався на санчатах із дочкою і врізався в електроопору. Про це пише «Дніпро Оперативний».

Інцидент стався ввечері 2 січня.

45-річний чоловік прийшов у парк «Зелений Гай» зі своєю шестирічною донькою. Вони вирішили покататися на санках.

З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою об електроопору. Він помер на місці події.

Його дочка отримала тупу травму живота, її госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

Відзначається, що біля кожного схилу в парку були таблички, що попереджають про те, що тут заборонено спускатися на санках.

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