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Цинізм без меж: Путін присвоїв звання окупованим Маріуполю та Мелітополю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Цинізм без меж: Путін присвоїв звання окупованим Маріуполю та Мелітополю
Звання Маріуполю та Мелітополю присуджується «за мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність Вітчизни».
фото з відкритих джерел

Путін підписав укази про присвоєння звання «Місто трудової доблесті» дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ

Російський диктатор  Володимир Путін надав окупованим українським містам Маріуполю та Мелітополю звання «Місто військової слави». Відповідний указ президента РФ наводять пропагандистські ЗМІ.

Згідно з документом, звання Маріуполя та Мелітополя присуджується «за мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність Вітчизни».

«За мужність, стійкість та масовий героїзм, виявлені захисниками міста у боротьбі за свободу та незалежність вітчизни присвоїти м. Мелітополю почесне звання Російської Федерації «Місто військової слави», – сказано в одному з указів.

При цьому документ про присвоєння звання Маріуполю також містить аналогічний текст.

Також російський диктатор підписав укази про присвоєння звання «Місто трудової доблесті» дев'яти містам, серед яких окуповані Горлівка та Луганськ.

Нагадаємо, за повідомленням Маріупольської міської ради, у місті щотижня вмирає близько 150 людей, тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжується. Під окупацією місто вмирає. 

Також повідомлялося, що Нагадаємо, у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21.

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Теги: Маріуполь путін незалежність місто Луганськ диктатор Горлівка

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