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    Події в Україні

    У мережі з’явилося відео, як громадянин Ізраїлю Амос Дов Сільвер зумів втекти від СБУ

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    <p>Амос Дов Сільвер на лаві підсудних</p> - У мережі з’явилося відео, як громадянин Ізраїлю Амос Дов Сільвер зумів втекти від СБУ

    Амос Дов Сільвер на лаві підсудних

    Фото Avi Dishi / Flash90

    Дов Сільвер кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі

    У мережі з’явилося відео моменту втечі Амоса Дов Сільвера від силовиків під час екстрадиції в аеропорту «Бориспіль».

    Відео було оприлюднено 18 серпня на facebook-сторінці Kyiv Operative

    Після проходження рамки металодетектору у терміналі аеропорту перед посадкою на літак чоловік зібрав свої речі, та очікував, поки супроводжуючі його силовики завершать процедуру перевірки.

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    В якийсь момент Дов Сільвер взяв кошик, в який складав речі для проходження контролю, і поставив його до інших, після чого попрямував у напрямку виходу з зони контролю, не привертаючи уваги силовиків.

    Відійшовши кілька метрів громадянин Ізраїлю, побачивши, що на нього не звертають уваги, кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі. Жодної реакції на його втечу з боку силовиків не було. 

    Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо втечі Дов Сільвера від СБУ.

    Як повідомлялося, СБУ видала ізраїльському громадянину перед втечею паспорт та зняла кайданки.

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