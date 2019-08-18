У мережі з’явилося відео, як громадянин Ізраїлю Амос Дов Сільвер зумів втекти від СБУ



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Амос Дов Сільвер на лаві підсудних Фото Avi Dishi / Flash90

Дов Сільвер кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі

У мережі з’явилося відео моменту втечі Амоса Дов Сільвера від силовиків під час екстрадиції в аеропорту «Бориспіль».

Відео було оприлюднено 18 серпня на facebook-сторінці Kyiv Operative.

Після проходження рамки металодетектору у терміналі аеропорту перед посадкою на літак чоловік зібрав свої речі, та очікував, поки супроводжуючі його силовики завершать процедуру перевірки.

В якийсь момент Дов Сільвер взяв кошик, в який складав речі для проходження контролю, і поставив його до інших, після чого попрямував у напрямку виходу з зони контролю, не привертаючи уваги силовиків.

Відійшовши кілька метрів громадянин Ізраїлю, побачивши, що на нього не звертають уваги, кинувся навтьоки, навприсядки оминаючи загорожі. Жодної реакції на його втечу з боку силовиків не було.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо втечі Дов Сільвера від СБУ.

Як повідомлялося, СБУ видала ізраїльському громадянину перед втечею паспорт та зняла кайданки.