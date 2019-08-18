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    У світі

    У Молдові знайдений застреленим соратник олігарха-втікача Плахотнюка

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    У Молдові знайдений застреленим соратник олігарха-втікача Плахотнюка
    Фото: noi.md.

    Бізнесмен був застрелений з особистої зброї

    У Молдові знайдений мертвим бізнесмен Юрій Лункашу, соратник колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

    Про це повідомляє Unimedia з посиланням на поліцію.

    У поліції заявили, що увечері 17 серпня в службу 112 надійшов дзвінок про те, що на трасі R-6 знаходиться людина з вогнепальним пораненням в голову.

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    «Відповідно до заяв, Лункашу був застрелений з особистої зброї, і від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці», – розповіли у відомстві.

    Чоловік, що зателефонував, представився водієм Лункашу Борисом Бабіним, передає видання noi.md. На допиті в поліції він розповів, що приблизно о 19:00 його начальник викликав Бабіна до себе додому, «так як захотів покататися, щоб подихати свіжим повітрям».

    Водій під’їхав на службовій машині до будинку Лункашу, де той сів в машину, і попрямував до траси R-6 (Яловени – Дурлешть). За словами Бабіна, бізнесмен попросив водія зупинити машину в полі і написав записку такого змісту: «Білий дім я купив в 2017 році, я був інвестором».

    Потім Лункашу вийшов з автомобіля і заявив водієві, що хоче подихати свіжим повітрям. Після цього, за словами водія, він почув постріл. Відзначається, що в державному реєстрі бізнесмен зареєстрований як власник шести одиниць вогнепальної зброї.

    Справу розслідує інспекторат поліції сектора Буюкани Кишинева.

    Як повідомлялося раніше, США допустили екстрадицію в Молдову екслідера правлячої партії Плахотнюка.

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