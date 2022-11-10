У Миколаєві лунають вибухи

У місті оголошена повітряна тривога

Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Миколаєві пролунали вибухи. Після чого у місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Миколаєві чутно звуки вибухів. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у місті немає.

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Як повідомлялося, українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Ранфше, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв зі «Смерча». Одну людину поранено.

Нагадаємо, триває 260-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. За словами головнокомандувача Збройних сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль шість населених пунктів.