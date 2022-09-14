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У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві прогриміли вибухи (відео)
У Миколаєві знову прогриміли вибухи
фото ілюстративне

У місті оголошена повітряна тривога

У Миколаєві в ніч на 14 вересня пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:14 години. Сталося це через хвилину після сигналу про ракетну небезпеку.

Разом з тим місцеві пабліки опублікували відео на яких чути звуки вибухів, які лунали у місті.

Нагадаємо, ввечері, 13 вересня, у Новій Каховці пролунали вибухи.

Додамо, російські загарбники облаштували військову базу на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі. 13 вересня близько 14:30 в районі аеродрому прогриміли вибухи. Telegram-канали повідомляють, що після вибуху у Мелітополі, Енергодарі, Приморську, Приазов’ї та Дніпрорудному пропав мобільний зв’язок.

Раніше жителі тимчасово окупованого Херсона повідомляли про вибухи у передмісті.

Теги: вибух Миколаїв

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