У Новій Каховці прозвучали вибухи

У Новій Каховці місцеві повідомили про вибухи

Російські ЗМІ повідомляють, що спрацювала система ППО

Ввечері, 13 вересня, у Новій Каховці пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За даними Telegram-каналів, місцеві жителі чули декілька сильних вибухів. Також пабліки опублікували відео на якому чути звуки вибухів.

Російські ЗМІ повідомляють, що в районі Нової Каховки спрацювала система ППО. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, російські загарбники облаштували військову базу на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі. 13 вересня близько 14:30 в районі аеродрому прогриміли вибухи. Telegram-канали повідомляють, що після вибуху у Мелітополі, Енергодарі, Приморську, Приазов’ї та Дніпрорудному пропав мобільний зв’язок.

Раніше жителі тимчасово окупованого Херсона повідомляли про вибухи у передмісті.

До слова, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.