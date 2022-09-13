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Мелітополь: у районі аеродрому пролунали гучні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мелітополь: у районі аеродрому пролунали гучні вибухи
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

У кількох містах на Запоріжжі пропав мобільний зв'язок

Російські загарбники облаштували військову базу на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі. Сьогодні близько 14:30 в райні аеродрому прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці», – йдеться в повідомленні.

Telegram-канали повідомляють, що після вибуху у Мелітополі, Енергодарі, Приморську, Приазов’ї та Дніпрорудному пропав мобільний зв’язок.

Зараз у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях області оголошена повітряна тривога.

Раніше жителі тимчасово окупованого Херсона повідомляли про вибухи у передмісті.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Мелітополь Запоріжжя війна окупанти росія ЗСУ

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