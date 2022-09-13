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В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото)
фото з соцмереж

Офіційної інформації про вибух у Херсоні поки немає

Жителі тимчасово окупованого Херсона повідомляють про вибухи у передмісті. Місцеві Telegram-канали публікують фото на яких видно дим.

Офіційної інформації поки немає.

В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото) фото 1
В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Про це свідчать супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, які показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій. І це узгоджується з чутками про те, що війська «ДНР» залишили Киселівку.

Крім того, вчора у Херсоні стався замах на колаборантку.

Теги: росія війна Херсон Україна

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