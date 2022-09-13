В окупованому Херсоні прогримів потужний вибух (фото)

Офіційної інформації про вибух у Херсоні поки немає

Жителі тимчасово окупованого Херсона повідомляють про вибухи у передмісті. Місцеві Telegram-канали публікують фото на яких видно дим.

Офіційної інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Про це свідчать супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, які показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій. І це узгоджується з чутками про те, що війська «ДНР» залишили Киселівку.

Крім того, вчора у Херсоні стався замах на колаборантку.