Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль

Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет: Настав час бити по найболючіших точках «терористичної держави»

Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет вважає, що Росія має завдати ракетного удару по резиденції президента України у Києві. Цю заяву він зробив після того, як адміністрація президента РФ оголосила, що в ніч на 3 травня два українські безпілотники нібито намагалися атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна.

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«У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх потрібно лише знищувати, причому швидко та нещадно. Настав час завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати – вулиця Банкова, 11, де розташоввна так звана адміністрація президента України. Настав час бити по найболючіших точках терористичної держави, на яку сьогодні перетворилася Україна», – сказав Шеремет росЗМІ.

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Раніше в Кремлі повідомили, що безпілотників на Червоній площі було виведено з ладу «із застосуванням систем радіолокаційної боротьби», а постраждалих і матеріальних збитків внаслідок цього немає. Влада розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію і замах на президента РФ», додали у пресслужбі Кремля. «Рупор Кремля» Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна в момент атаки дронів у Кремлі нібито не було. Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.