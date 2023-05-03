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Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль
Депутат Держдуми від Криму заявив, що Росія має нанести удар у відповідь
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет: Настав час бити по найболючіших точках «терористичної держави»

Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет вважає, що Росія має завдати ракетного удару по резиденції президента України у Києві. Цю заяву він зробив після того, як адміністрація президента РФ оголосила, що в ніч на 3 травня два українські безпілотники нібито намагалися атакувати кремлівську резиденцію Володимира Путіна.

«У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх потрібно лише знищувати, причому швидко та нещадно. Настав час завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати – вулиця Банкова, 11, де розташоввна так звана адміністрація президента України. Настав час бити по найболючіших точках терористичної держави, на яку сьогодні перетворилася Україна», – сказав Шеремет росЗМІ.

Раніше в Кремлі повідомили, що безпілотників на Червоній площі було виведено з ладу «із застосуванням систем радіолокаційної боротьби», а постраждалих і матеріальних збитків внаслідок цього немає. Влада розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію і замах на президента РФ», додали у пресслужбі Кремля. «Рупор Кремля» Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна в момент атаки дронів у Кремлі нібито не було. Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: вибух росія Адміністрація Президента депутат Україна вулиця влада переговори Дмитро Пєсков росіяни

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