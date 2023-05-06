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У Києві та більшості областей повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та більшості областей повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
Поблизу кордону зафіксовано активність тактичної авіації ворога
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід перейти в укриття

У Києві, а також у більшості українських областей залунала повітрана тривога. Моніторингові канали повідомляють, що біля північно-східного кордону зафіксовано зліт ворожих бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. Наразі пуски не зафіксовано. Також повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб та ракет у бік Сумщини.

Подбайте про власну безпеку, перейдіть в укриття та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та більшості областей повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники фото 1

Нагадаємо, триває 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, Російська Федерація завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ворог населення тривога укриття

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