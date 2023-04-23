Саморобна бомба взірвалася на Одещині: постраждав чоловік

49-річний чоловік отримав серйозні пошкодження

Учора у Чорноморську, що на Одещині, пролунав вибух у гаражі. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

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У виданні заявляють, що у гаражі взірвалася саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху серйозно постраждав 49-річний чоловік: йому відірвало праву ногу. Також він отримав політравму, опіки 70% тіла, черепно-мозкову травму, розрив промежини та перелом гомілки. Чоловіка відвезли у реанімацію.

«Стан хворого — надважкий, зараз іде мова про порятунок його життя. .... Є дуже велика загроза летального ризику», – розповіла медична директорка КНП «Чорноморська ліарня» Ольга Волкова.

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Гараж, у якому стався вибух, належить 78-річній матері постраждалого. Про це повідомляє «Суспільне.Одеса»

Зазначають, що у гаражі вибухотехніки знайшли 122 боєприпаси: гранати радянського та «натовського» зразків.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.