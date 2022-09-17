У Миколаєві затримано агента російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зрадника

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки РФ отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку. Про це СБУ інформує на своїй сторінці у Facebook.

У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу збройних сил Росії (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка завербувала його після початку повномасштабного вторгнення для розвідувально-підривної діяльності.

Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу через месенджери.

Відповідну розвідінформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ.

Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали російського агента.

Під час обшуків у затриманого виявлено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, відеореєстратор і картки пам’яті до нього із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Миколаївської області за координації Департаменту контррозвідки під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Раніше до реальних термінів ув’язнення було засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань. Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії Шарія.