«Київського терориста» відправили до психіатричної лікарні

Суд змінив запобіжний захід Карімову із утримання під вартою на поміщення в психіатричну лікарню під суворим наглядом

Печерський районний суд Києва відправив на примусове лікування громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який 3 серпня погрожував підірвати банк у столичному бізнес-центрі «Леонардо».

Про це повідомляє прокуратура Києва в Facebook.

Чоловіка відправили до психіатричної лікарні. Суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на поміщення в психіатричну лікарню під суворим наглядом. Підставою стали висновки судово-психіатричної експертизи.

Зокрема, експерти встановили, що в цей час за своїм психічним станом Карімов не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.