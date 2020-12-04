  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київського терориста» відправили до психіатричної лікарні

    • Розсилка
    Сухроб Карімов, який погрожуєвав підірвати відділення АТ &laquo;Універсал Банк&raquo;<br /><br /> - «Київського терориста» відправили до психіатричної лікарні
    Сухроб Карімов, який погрожуєвав підірвати відділення АТ «Універсал Банк»

    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Суд змінив запобіжний захід Карімову із утримання під вартою на поміщення в психіатричну лікарню під суворим наглядом

    Печерський районний суд Києва відправив на примусове лікування громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який 3 серпня погрожував підірвати банк у столичному бізнес-центрі «Леонардо».

    Про це повідомляє прокуратура Києва в Facebook.

    Чоловіка відправили до психіатричної лікарні. Суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на поміщення в психіатричну лікарню під суворим наглядом. Підставою стали висновки судово-психіатричної експертизи.

    Зокрема, експерти встановили, що в цей час за своїм психічним станом Карімов не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

    Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

    Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

    За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    Теги: прокуратура Київ суд банки тероризм Facebook чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies