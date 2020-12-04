На Одещині суд скасував статус регіональної для російської мови

Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними, - активіст

В Одеській області статус регіональної з 2012 року мала російська мова

Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про регіональну мову. Про це повідомив відомий львівський активіст Святослав Літинський.

Він зазначив, що з 2012 року цей статус мала російська мова, але ще два роки тому закон, який цей статус надавав, визнали неконституційним.

«Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними», ㅡ написав Літинський у Facebook.

31 серпня Одеський окружний адмінсуд ухвалив аналогічне рішення про статус регіональної для російської мови в Одесі.

Аналогічні рішення до цього часу вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

До відома, статус російської мови як регіональної гарантував закон України «Про засади державної мовної політики», який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менш як 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — й менше ніж 10%.

Але після визнання цього закону Конституційним судом неконституційним від 28 лютого 2018 року, навіть термін «регіональні мови» в Україні тепер не використовується.

Попри це «регіональні мови» фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей.