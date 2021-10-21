У нацгвардійця Марківа народився син (фото)

Хлопчик з’явився на світ у Київському пологовому будинку

Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, якого судили в Італії, став батьком. У нього народився син. Про це повідомила дружина Марківа Діана на сторінці у Facebook.

Жінка розмістила світлину з новонародженим малюком. Хлопчик з’явився на світ 20 жовтня з вагою 4250 кг. Дружина Марківа народжувала у Київському пологовому будинку №7.

Більше жодних подробиць дружина Марківа не повідомила.

Нагадаємо, у травні військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків вже повернувся на службу до лав структури.

Також, генпрокуратура Італії подала скаргу на рішення італійського Апеляційного суду щодо нацгвардійця Марківа, якого звинувачували в причетності до загибелі Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу італійського Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, у травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.