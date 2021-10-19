МОЗ порадив вагітним вакцини від Covid-19

Вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від Covid-19 у порівнянні з невагітними

У МОЗ запевняють, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які вакцини від Covid-19 обрати вагітним.

Як зауважили у МОЗ, вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від Covid-19 у порівнянні з невагітними.

«Вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом Covid-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. Covid-19 під час вагітності також пов’язаний із підвищеною імовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії», – ідеться у повідомленні.

У МОЗ запевняють, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

«Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу Covid-19. При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини», – стверджують у міністерстві.

Графіка: МОЗ

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Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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