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    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)

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    У Зіневич є троє синів, старшому з яких 10 років - Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)
    У Зіневич є троє синів, старшому з яких 10 років
    фото Алла Зіневич/Instagram

    Алла Зіневич пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки

    Експрем’єр і банкір Сергій Тігіпко вперше з’явився на публіці з новою дружиною 37-річною Аллою Зіневич. Пара сходила на конкурс «Міс Україна Всесвіт»-2021, який відбувся 15-го жовтня в одному з готелів Києва.

    Нова обраниця 61-річного Тігіпка має трьох синів, старшому з яких 10 років. За чутками, всі діти Зіневич – від Тігіпка, пише ТаблоID.

    Жінка називає себе в мережі «бізнес леді з гарним смаком» і має яскравий Instagram, де не показувала чоловіка до візиту на «Міс».

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    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)
    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)
    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)
    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)

    Зіневич має буйволину ферму, ресторан та фармацевтичний бізнес. У мережі вона часто показує буйволиць та рекламує молочні продукти власного виробництва.

    Іноді Алла пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки.

    До слова, Сергій Леонідович розлучився з дружиною Вікторією Тігіпко у жовтні 2018 року. Нагадаємо, молода кохана Саакашвілі показала світлини їхнього приватного життя.

    Як раніше повідомлялося, НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку.

    Також колишній народний депутат Борислав Береза оригінально та зворушливо привітав свою дружину Наталю із річницею шлюбу.

    Теги: діти бізнес жінка Сергій Тігіпко
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    Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)