В Італії планують оскаржити виправдувальний вирок Марківа
Історія Віталія Марківа в італійському суді поки що не закінчена
Найближчим часом очікуються розгляд справи в Касаційному суді – вищої судової інстанції Італії
Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати нацгвардійця Віталія Марківа.
Про це розповів голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, – повідомляє Укрінформ.
За його інформацією, найближчим часом очікуються розгляд справи в Касаційному суді – вищої судової інстанції Італії.
«Попереду – касаційний процес і юридичні баталії», – написав Городецький.
Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сім’я Роккеллі.
Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.
3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.