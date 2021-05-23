В Італії планують оскаржити виправдувальний вирок Марківа

Історія Віталія Марківа в італійському суді поки що не закінчена

Найближчим часом очікуються розгляд справи в Касаційному суді – вищої судової інстанції Італії

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це розповів голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, – повідомляє Укрінформ.

За його інформацією, найближчим часом очікуються розгляд справи в Касаційному суді – вищої судової інстанції Італії.

«Попереду – касаційний процес і юридичні баталії», – написав Городецький.

Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сім’я Роккеллі.

Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов’янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.

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