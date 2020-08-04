У патрульній поліції розказали, що загрожує водіям, які приховують номер від камер на дорогах



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Існують багато різних варіантів приховування номерних знаків, які використовують водії: заклеювання номеру папером, замазування брудом чи коректором, нанесення на номери спеціальних плівок - Білошицький

Керівник патрульної поліції назвав суму штрафів за маніпуляції з номерним знаком

За незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення – штраф більшого розміру або громадські роботи. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Білошицький розповів, що існують багато різних варіантів приховування номерних знаків, які використовують водії: заклеювання номеру папером, замазування брудом чи коректором, нанесення на номери спеціальних плівок.

«За такі дії передбачена відповідальність, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо маніпуляції з номерними знаками скоєні вперше – штраф 170 грн, а якщо вдруге – 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого», – пояснює правоохоронець.

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції, бувають ситуації, коли номерний знак на транспортному засобі насправді належить іншому транспортному засобу, найчастіше такої ж марки і моделі.

«Ми розуміємо, що це авто – двійник. Таких «двійників» у нас вже декілька десятків (з часу запровадження системи автофіксації). Ми з самого початку запровадження системи автофіксації говорили, що це не є її пряме призначення, фіксувати такі авто, але можливості системи стали додатковим інструментом для того, щоби відшукати такі транспортні засоби-порушники. Бо коли водій використовує номерний знак іншого транспортного засобу, то власник номерного знаку отримує постанову (про порушення), потім звертається до нас з інформацією про те, що він не керував транспортним засобом. Ми перевіряємо його інформацію. І якщо вона підтверджується, то кейс передається до підрозділів, які займаються пошуком таких транспортних засобів. У цьому випадку для порушників передбачена і кримінальна відповідальність, оскільки є ознаки підробки як документів, так й номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів. Викликається слідчо-оперативна група і ця ситуація розглядається відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу», – пояснює Олексій Білошицький

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.