Фантомні патрулі та інші сюрпризи для водіїв. Роз'яснення Нацполіції інтерв'ю

Інтерв’ю з першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким

З 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.

Ще однією причиною значного зменшення зафіксованих порушень може бути приховування водіями номерних знаків, аби системи автофіксації не «зловили» їх під час перевищення швидкості. У поліції не називають кількість таких порушників, але визнають, що замастити номер брудом, або замалювати його коректором нині модне ноу-хау серед тих, хто ігнорує правила.

Є випадки, коли водії використовують номерний знак, що належить зовсім іншому автомобілю, або і взагалі незареєстрований у поліцейській базі даних. Цим зловживають високопосадовці.

Зокрема, журналісти Bihus.info виявили, що народний депутат з «Опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива переміщується на автомобілі з номерними знаками, які ніде не зареєстровані. Тобто у разі порушення система автофіксації не зможе розпізнати власника транспортного засобу.

«Главком» поцікавився у першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького цим фактом, проте він відмовився від коментарів, пославшись на необізнаність із деталями журналістського розслідування. Пан Білошицький лише зазначив, що штраф за подібне порушення – 170 грн, а якщо воно скоєне вдруге – 255 грн.

13 липня Верховна Рада зробила ще один крок для посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані і перевищення швидкості. У першому читанні був ухвалений законопроєкт №2695. Він пропонує збільшити покарання для нетверезих водіїв вилученням прав до 10 років. А в разі перевищення швидкості більше як на 50 км/год збільшити штраф із 30 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто до 3400 грн. Окрім того нині готується ще один дуже очікуваний законопроєкт, який регулюватиме поведінку на дорозі власників персонального новітнього електротранспорту: електроскутерів, електросамокатів та моноколіс.

В інтерв’ю «Главкому» Олексій Білошицький розповів, як найближчим часом буде посилюватися фіксація порушень правил дорожнього руху, прокоментував чутки про списки недоторканих, яким не страшні пристрої автофіксації порушень, а також розповів, коли на вулиці виїдуть фантомні патрулі, тобто патрулі, які на ходу зможуть вимірювати швидкість учасників руху.

У перший день запровадження системи автофіксації порушень було зафіксовано майже 58 тисяч інцидентів. Згодом кількість порушень впала в рази. Це пов’язано з тим, що водії тепер знають карту розташування камер і на окремих ділянках дотримуються швидкісного режиму? Чи все ж можна констатувати ріст загальної культури водіння?

Якщо порівнювати з першим днем запуску системи автофіксації, то в середньому зараз маємо 12 тисяч порушень – кількість зафіксованих порушень впала в рази. Однозначно, це для нас позитивний результат: ми можемо констатувати, що швидкість знижується, порушувати стають менше. Водії стають більш дисциплінованими, відповідальнішими. Хочу нагадати, що камери автофіксації встановлені у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, переважною причиною яких є перевищення швидкості. Саме з метою упередження порушень вони і встановлені. Якби мета була іншою, наприклад, якомога більше зафіксувати порушень, «набити» якомога більше штрафів, то, зрозуміло, зовсім інший концепт запровадження був би у цієї системи.

Тобто тепер немає планів щодо зібраних штрафів?

Ваше питання зовсім некоректне, тому що неможливо поставити задачу щодо зібрання штрафів техніці. Задач зі штрафів узагалі не існує. Камера може зафіксувати лише стільки порушень, скільки їх буде, не більше і не менше.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

«У нас також заплановане впровадження фантомних патрулів»

Днями ви повідомили про збільшення використання пристроїв TruCAM на дорогах України, які будуть паралельно працювати із системою автофіксації. Їх запровадження потрібне тому, що системи автофіксації не справляються з великою кількістю порушень і не за всі з них порушники притягаються до відповідальності?

Наразі камери автоматичної фіксації присутні лише у Києві і Київській області. На ділянках автодоріг, на яких поки що немає камер автофіксації, TruCAM є єдиним пристроєм для вимірювання швидкості. Ми стоїмо на позиції, підкріпленій міжнародним досвідом, що система автоматичної фіксації працює в парі з пристроями фіксації швидкості в ручному режимі. Тобто навіть за умови, коли буде уже оснащена камерами автофіксації уся мережа автоділянок, вони мають працювати у парі з TruCAM. Аби досягти максимального результату, потрібні різні методи фіксації. У нас також заплановане впровадження фантомних патрулів, які будуть вимірювати швидкість транспортних засобів у русі. Всі ці три елементи контролю за швидкістю присутні в інших країнах.

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху – пристрої (спеціальних статичних відеокамер), які фіксують порушення швидкісного режиму транспортних засобів і мають можливість за номерним знаком визначати власника транспортного засобу. Запроваджена в Києві і області з 1 червня 2020 року. Дані з пристроїв надходять до аналітичного центру Патрульної поліції, де після обробки інформації правоохоронці встановлюють власника автівки за адресою її реєстрації і накладають штраф. TruCAM - радар вимірювання швидкості, розроблений фахівцями американського аерокосмічного агентства NASA. З перервами використовувався в Україні з 2010 року. Це пристрій для вимірювання швидкості «з руки». В разі, якщо поліцейський за допомогою цього пристрою виявить порушення, то штраф муситиме сплатити не власник транспортного засобу, а безпосередньо водій.

Впродовж якого часу слід очікувати на появу фантомних патрулів?

Скоріше за все, їх побачимо вже з наступного року.

Після Києва і області, де далі буде запроваджуватись автофіксація швидкості, як визначається пріоритетність ділянок для їх встановлення?

Мова йде про всі області України і ділянки доріг, які потребують їхнього встановлення. Я не вважаю, що ці системи мають бути встановлені будь-де. Вони мають працювати там, де у цьому є потреба, адже основна мета — вплинути на стан аварійності та зменшити кількість смертей на дорогах.

Цих систем також не має бути занадто багато. Немає мети, аби кожне перехрестя було оснащене цими пристроями. До того ж постановою, яка регулює встановлення засобів автоматичної фіксації, це теж не передбачено.

Та і якщо брати до уваги економічне питання, то це буде досить складно зробити.

Хто визначає ділянки, де працюватиме автофіксація?

Вони пропонуються нам з боку власників, балансоутримувачів доріг, які відповідають за закупівлю і встановлення камер. А ми погоджуємо ці місця, якщо бачимо, що на цих ділянка спостерігається концентрація ДТП. Власники, балансоутримувачі доріг у місті – міська влада. Якщо ми говоримо про автодороги міжобласного сполучення чи національного значення – «Укравтодор». От коли вони закуплять і встановлять додаткові засоби автофіксації, ми доєднаємо їх до загальної системи і будемо отримувати з них інформацію.

Відомо, що системи автофіксації дають похибку при визначенні швидкості. Яким чином ви перевіряєте якість роботи пристрою, адже не ви його встановлюєте? Якою є гарантія, що пристрій коректно працює?

Кожен пристрій проходить повірку відповідної організації і має сертифікат про проходження повірки. Повірка видається на певний період часу. Після цього пристрій знову перевіряється. Так, дійсно, є заводська похибка, яка становить +/- 2 км/год. Ми враховуємо цю похибку під час вимірювання швидкості руху.

Водії намагаються уникнути адміністративної відповідальності за перевищення швидкості і заклеюють номери

«Приховування номеру. У багатьох водіїв досить розвинута уява»

Практика перших місяців роботи автоматичної фіксації показує, що водії придумують різні способи, аби уникнути відповідальності. Одні ліплять на номер бруд, інші нахиляють знак під таким кутом, аби пристрої їх не фіксували. Як ви з цим боретеся?

Дійсно, є багато різних варіантів. І аркушем паперу цифри номеру заклеювали, і брудом, і коректором замазували, і якісь «спеціальні» плівки на номер наносили. Коли ми бачимо якісь методи приховування номеру, стає дивно і смішно водночас, тому що уява у багатьох водіїв досить розвинута. За такі дії передбачена відповідальність, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо маніпуляції з номерними знаками скоєні вперше – штраф 170 грн, а якщо вдруге – 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Хто і як має відповідати, якщо йдеться про незареєстрований номер?

Якщо державний номерний знак не відповідає транспортному засобу, то це відповідальність, про яку я говорив вище. Якщо вперше – 170 грн, вдруге – 255 грн і, можливо, оплатне вилучення транспортного засобу. Також нагадую, що за статтею 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення це є підставою для тимчасового затримання транспортного засобу.

Є ситуації, коли номерний знак на транспортному засобі насправді належить іншому транспортному засобу, найчастіше такої ж марки і моделі, але ми розуміємо, що це авто – двійник. Таких «двійників» у нас вже декілька десятків (з часу запровадження системи автофіксації). Ми із самого початку запровадження системи автофіксації говорили, що це не є її пряме призначення, фіксувати такі авто, але можливості системи стали додатковим інструментом для того, щоби відшукати такі транспортні засоби-порушники. І знаходитимемо їх ще. Бо коли водій використовує номерний знак іншого транспортного засобу, то власник номерного знаку отримує постанову (про порушення), потім звертається до нас з інформацією про те, що він не керував транспортним засобом. Ми перевіряємо його інформацію. І якщо вона підтверджується, а таких випадків багато, то кейс передається до підрозділів, які займаються пошуком таких транспортних засобів. У цьому випадку для порушників передбачена і кримінальна відповідальність, оскільки є ознаки підробки як документів, так й номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів. Викликається слідчо-оперативна група і ця ситуація розглядається відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу.

Відомо, що за порушення правил, зафіксованих камерою автофіксації, відповідає власник автомобіля. Між тим, якщо порушення правил зафіксує пристрій TruCAM, то відповідальність несе водій транспортного засобу. Якщо впродовж короткого проміжку часу порушення водієм правил зафіксують два пристрої, хто має відповідати?

Якщо ви проїдете два поспіль перехрестя на червоне світло, ви двічі порушите правило чи один раз? Двічі. Так і в цьому випадку – двічі будете відповідати. Нереальна ситуація, якщо поліцейський зі TruCAM стоятиме у тому ж місці, де встановлена система автофіксації. Насправді ми використовуємо TruCAM на ділянках, де немає системи автоматичної фіксації.

В Україні встановлені різні суми штрафів за порушення швидкості на 20 км/год і на 50 км/год. Чому саме така диференціація чи є потреба її змінити?

Ці цифри діють в Кодексі про адміністративні правопорушення, напевно, вже років 15. Хто і за якою логікою їх визначав, я не знаю, оскільки лише останні п’ять років працюю в поліції. Насправді це непросте, комплексне питання. Градація порушень швидкості є і в інших країнах. Штраф також залежить від тяжкості правопорушення. Ми однозначно дійдемо до перегляду нині діючої градації. Але це питання потрібно дослідити як з наукового боку, так і з практичного. Коли ми змінювали швидкість обмеження руху в населених пунктах з 60 км/год на 50 км/год, ми базувалися на дослідженнях Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших організацій, які науково і практично довели, що ось ці 10 км/год рятують життя, особливо коли стається ДТП за участю пішоходів. Так і в цьому разі, підхід має базуватися на дослідженні. Коли воно буде проведене, тоді можна буде про це говорити.

В Україні парламент зробив крок до збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Наскільки цього достатньо, аби покращити ситуацію на дорогах. Навіть збільшений штраф за перевищення швидкості для порушників, які «літають» на авто вартістю кілька мільйонів, це дріб’язок?

У нашому законопроєкті №2695 ми пропонуємо підвищити відповідальність, особливо щодо перевищення швидкості на 50 і більше кілометрів на годину. Ми пропонуємо встановити за таке правопорушення 3,4 тис. грн штрафу. Оце вже буде більш-менш достатньо. Знаєте, у нас є ситуації, коли за добу людина 20 разів порушує правила дорожнього руху. Думаю, що 20 разів по 3,4 тис. грн в принципі змусить задуматися будь-кого.

Чи є проблемою те, що в Україні відсутнє пожиттєве позбавлення прав?

Максимальна санкція сьогодні – 10 років позбавлення прав за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Насправді, не це є проблемою, а те, що у нас відсутня відповідальність за повторення правопорушення. Тобто можна 20 разів порушити швидкісний режим, але це ні на що не впливає, окрім як на штраф. Досвід інших держав говорить, що за кожен штраф нараховуються певні пункти. Коли кількість цих пунктів досягає певного рівня, тоді особа зобов’язана іти або на перескладання іспиту, або позбавлятися права керувати транспортним засобом на певний час.

Чи відомо вам про так звані списки недоторканих, людей, які уникають відповідальності за порушення правил, які фіксує, наприклад пристрій автофіксації? Повідомлення про послугу внесення до такого «списку» можна зустріти у соцмережах.

Відомо те, що таких списків немає.

«Листи щастя» вже відправлено багатьом порушникам

«З початку 2020-го виявлено 553 порушників-велосипедистів»

Як фіксуєте порушення швидкісного режиму мотоциклами, враховуючи, що далеко не всі з них використовують номерний знак?

Якщо номерний знак на мотоциклі присутній і він не закритий, тобто ніщо не заважає його прочитати, то камери автофіксації мають змогу його зафіксувати.

На велосипедах немає номерного знаку, але вони також є учасниками руху. Що робити з порушеннями з боку велосипедистів, зокрема масову їзду на тротуарах? Яка статистика щодо притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху з боку велосипедистів?

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин передбачена ч.2 ст.127 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вимоги, які мають дотримуватись велосипедисти, чітко зазначені в 6 розділі Правил дорожнього руху. З початку 2020 року за цією статтею було задокументовано 553 порушника.

В Україні ніяк не регульоване у Правилах дорожнього руху використання електросамокатів, моноколіс, які тепер «літають» і тротуарами, і по дорозі. Чи є проблемою для поліції такі водії, де їм можна їздити і як врегулювати їх рух?

Так, дійсно на сьогоднішній день жодне з визначень, відповідно до правил дорожнього руху, до електросамоката та подібного електротранспорту (електробайк, гіроскутер, моноколесо, сегвей, гіроборд тощо) не підходить.

Проєктом закону №3023 пропонується передбачити в Кодексі України про адміністративні правопорушення та Законі України «Про дорожній рух» таку категорію учасників дорожнього руху як користувачі персонального легкового електротранспорту, а також запровадити вимоги до їхнього обладнання та захисного спорядження.

Відповідно до вказаного законопроєкту, користувачі персонального легкового електротранспорту (будуть) зобов’язані:

керувати персональним легким електротранспортом, що обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Вимога щодо обов’язкового обладнання персонального легкого електротранспорту звуковим сигналом не поширюється на випадки, коли можливість такого обладнання не передбачена конструктивним рішенням виробника;

під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги мати увімкнений ліхтар (фару) та виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.

Михайло Глуховський, «Главком»