У Павлограді прогриміли вибухи

У Павлограді місцеві повідомили про вибухи

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу

У середу, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Павлограді у Дніпропетровській області було чутно звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

У місті та області оголошено тривогу. Також за інформацією пабліків напередодні вибухів місцеві чули у небі звуки «шахедів».

Додамо наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.