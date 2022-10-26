У Павлограді прогриміли вибухи
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
У середу, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Павлограді у Дніпропетровській області було чутно звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.
У місті та області оголошено тривогу. Також за інформацією пабліків напередодні вибухів місцеві чули у небі звуки «шахедів».
Додамо наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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