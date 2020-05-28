У Полтаві чиновника спіймали на хабарі 50 тис. грн



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Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру

Втілити корупційну схему завадили співробітники Управління СБУ

Колишній начальник Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА вимагав 50 тисяч гривень за дозвіл на розробку природних надр. Про це повімляє Управління СБУ в Полтавській області на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначають, що втілити корупційну схему завадили співробітники Управління СБУ.

"За даними слідства посадовець, який залишив посаду кілька місяців тому, вирішив скористатися колишніми зв`язками для особистого збагачення. За гроші він обіцяв директору місцевої видобувної компанії вплинути на свою колишню підлеглу, начальницю одного із відділів, і забезпечити безпроблемне оформлення дозвільних документів на користування надрами. У випадку відмови ексчиновник погрожував комерсанту створенням штучних перешкод", - інформують у СБУ.

Співробітники спецслужби затримали експосадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в центрі Полтави відразу після отримання хабара.

За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, відкрито провадження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими ГУНП у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

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