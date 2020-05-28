У Києві судитимуть за шахрайство колишнього поліцейського



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Поліцейського затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди Фото: Прокуратура Києва

Колишній правоохоронець підозрюється у систематичному вимаганні коштів від власника кількох кафе за неперешкоджання в діяльності закладів

Прокуратурою Києва завершено розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого сектору карного розшуку Деснянського управління поліції, викритого на одержанні неправомірної вигоди та схилянні особи до надання неправомірної вигоди за невтручання у господарську діяльність.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією обвинувачення, з листопада 2019 року правоохоронець систематично отримував грошові кошти від власника кількох кафе за неперешкоджання в діяльності закладів. При цьому, поліцейський своєю поведінкою та неправдивою інформацією щодо своїх службових повноважень викликав у підприємця впевненість у можливості здійснення перешкод в його діяльності.

У січні поточного року поліцейського затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Після затримання правоохоронець був відсторонений від виконання службових обов’язків, а у подальшому звільнений.

Чоловіку висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, тобто у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та у підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за невчинення такою особою із використанням наданих повноважень дій в інтересах того, хто надає таку вигоду. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 26 травня на Київщині правоохоронцями затримано адвоката за фактом надання прокурору частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США за зміну останнім кваліфікації злочину на менш тяжкий