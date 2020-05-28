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    Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)

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    Чиновника затримали під час передачі йому&nbsp;<span lang="UK">договору купівлі-продажу квартири&nbsp;</span> - Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)
    Чиновника затримали під час передачі йому договору купівлі-продажу квартири 
    Фото: Нацполіція

    За даними слідства, за свої «послуги» посадовець хотів три квартири

    Працівники слідчого управління спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали заступника голови Бориспільської міськради під час передачі йому неправомірної вигоди у вигляді договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові. 

    Також правоохоронці затримали і посередника.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Встановлено, що чиновник вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт підприємцем. За такі «послуги» посадовець бажав отримати 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя», - йдеться в повідомленні. 

    Слідчі поліції вилучили як речовий доказ договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 700 гривень.

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    Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)
    Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)
    Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)
    Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)

    Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

    Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам.

    Слідство триває.

    Як повідомлялося, у Києві судитимуть колишнього оперуповноваженого, викритого на одержанні неправомірної вигоди та схилянні особи до надання неправомірної вигоди за невтручання у господарську діяльність.

    Національна поліція України кримінал корупція в Україні хабар Київщина чиновник
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