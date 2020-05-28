Заступник мера Борисполя попався на хабарі (фото)



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Чиновника затримали під час передачі йому договору купівлі-продажу квартири Фото: Нацполіція

За даними слідства, за свої «послуги» посадовець хотів три квартири

Працівники слідчого управління спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали заступника голови Бориспільської міськради під час передачі йому неправомірної вигоди у вигляді договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові.

Також правоохоронці затримали і посередника.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Встановлено, що чиновник вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт підприємцем. За такі «послуги» посадовець бажав отримати 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя», - йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції вилучили як речовий доказ договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 700 гривень.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам.

Слідство триває.

Як повідомлялося, у Києві судитимуть колишнього оперуповноваженого, викритого на одержанні неправомірної вигоди та схилянні особи до надання неправомірної вигоди за невтручання у господарську діяльність.