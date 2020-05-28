На Київщині посадовець вимагав хабар за сертифікат на парфуми



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Поліція Київщини затримала посадовця

Посадовцю загрожує до десяти років з позбавлення волі

Працівник відділу з оцінки відповідності (сертифікації) філії Київського обласного науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації вимагав у підприємця гроші за безперешкодне виготовлення документації та видачу сертифікату на парфуми.

Неправомірну діяльність виявили та задокументували співробітники слідчого управління поліції Київщини, управління стратегічних розслідувань за процесуальним керівництвом прокуратури області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці скоєння злочину у 39-річного жителя міста Біла Церква поліцейські вилучили як доказ 12 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 26 травня на Київщині правоохоронцями затримано адвоката за фактом надання прокурору частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США за зміну останнім кваліфікації злочину на менш тяжкий