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    У прифронтовому Торецьку оголошено надзвичайну ситуацію

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    Проблеми з водогоном у Торецьку виникають не вперше - У прифронтовому Торецьку оголошено надзвичайну ситуацію
    Проблеми з водогоном у Торецьку виникають не вперше
    фото: Торецьк.City

    Людям рекомендують мати запаси води на день-два

    Сьогодні у місті Торецьк, що у Донецькій області, місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні. Водопостачання у місті буде здійснюватися за розкладом. Про це повідомляє пресслужба Торецької міської цивільно-військової адміністрації.

    «2021 року, відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, під час якої було оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі скороченням надходження води до міста Торецьк на 60% від запланованого», – йдеться у повідомленні

    Аварія на водогоні сталась 25 грудня. В окупованій Горлівці на фільтрувальній станції аварійно відключилось електропостачання. 26 грудня на водогоні провели ремонтні роботи, але обсяг води, що надходить до Торецька не збільшився.

    «Ймовірно, існує ще порив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час», – додали у пресслужбі.

    Також Торецька адміністрація просить людей не робити забір води з системи централізованого теплопостачання та запастись водою.

    Через недостатній обсяг постачання води, воду прокачуватимуть в певний час, зокрема:

    • 27 грудня з 19 години до 28 грудня 8 години ранку – Забалочна частина міста;
    • 28 грудня з 18 години – центральна частина міста, селище Північне, місто Залізне.

    «У зв'язку із ситуацією, що склалася, просимо населення не робити розбір води із системи теплопостачання та, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1 – 1,5 доби,» – мовиться у повідомленні.

    Про початок проведення ремонту на водогоні Горлівка – Торецьк повідомлять додатково.

    Проблеми з водогоном у Торецьку виникають не вперше. Зокрема відомо, що там єдиний постачальник комунальне підприємство компанія «Вода Донбасу», що забезпечує водою 3,9 мільйона осіб.

    До слова, днями на заводі у Кривому Розі стався масштабний витік забрудненої води.

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    Теги: вода Горлівка Торецьк аварія водопостачання
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    У прифронтовому Торецьку оголошено надзвичайну ситуацію