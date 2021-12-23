В Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг

Єдина інформаційна система об'єднає усіх постачальників комунальних послуг

Кабмін планує запустити новий ресурс із комунальних послуг. Це проєкт-система під назвою «Простір житлово-комунальних послуг», повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг», – повідомив він.

За його словами, в Україні досі відсутній інструмент, яким громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства.

Він повідомив, що буде можливість онлайн замовлення та оплати послуг, крім того громадяни зможуть повідомляти про проблеми у сфері благоустрою, а держава буде отримувати системні дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.

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Фахівці пояснили, як нараховується плата за опалення місць загального користування.

Нагадаємо, що починаючи з грудня 2021 року, у платіжках за комуналку вперше з'явилися нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. І якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла та гарячої води мешканці платили у вигляді внесків, то тепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

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