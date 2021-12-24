Яку воду п’ють кияни? Оприлюднено невтішні результати перевірок

Кияни скаржаться, що нерідко з крана тече непрозора вода жовтого кольору

У пробах води «Київводоканалу» та «Київводфонду» виявлено відхилення від санітарних норм

Протягом 2021 року спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві перевірили 259 об’єктів водопостачання, у тому числі 66 об’єктів централізованого водопостачання (об’єкти ПРАТ «АК «Київводоканал») та 193 об’єкти децентралізованого водопостачання (об’єкти СВКП «Київводфонд»). Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Було встановлено порушення на 50 об’єктах:

на 15 об’єктах централізованого водопостачання,

на 35 об’єктах децентралізованого водопостачання.

У 2021 році фахівці державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» у складі спільних робочих груп відібрали та дослідили:

251 пробу питної води на об’єктах «Київводоканалу». Було встановлено 46 відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними та мікробіологічними показникам безпеки;

144 проб питної води на об’єктах «Київводфонду», відхилення від санітарних норм встановлено в 75 пробах.

Протягом поточного року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві на адресу підприємств питного водопостачання направлено 58 листів із пропозиціями термінового здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених робочими групами, та доведення показників безпеки якості питної води до нормативних значень.

На порушників законодавства накладено три штрафи на загальну суму 714 грн.

Нагадаємо, нещодавно «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

«Київводоканал» запевнив споживачів, що вся вода, яка подається компанією, безпечна з протиепідеміологічної точки зору і відповідає всім вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».