Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити з 1 січня

У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20%

Загалом тарифи зміняться для 45 водоканалів

З 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляється у рішенні НКРЕКП від 22 грудня.

Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

КП «Облводоканал» (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;

КП «Уманьводоканал» – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП «Бердянськводоканал» – 47,56 грн.

У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20% і становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр з НДС.

Також на початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.