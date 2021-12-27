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    Економіка та фінанси

    Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити з 1 січня

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    У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20% - Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити з 1 січня
    У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20%
    фото з відкритих джерел

    Загалом тарифи зміняться для 45 водоканалів

    З 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на водопостачання. Відповідні зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляється у рішенні НКРЕКП від 22 грудня.

    Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

    • КП «Облводоканал» (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;
    • КП «Уманьводоканал» – 47,92 грн за 1 кубометр;
    • КП «Бердянськводоканал» – 47,56 грн.

    У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20% і становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр з НДС.

    Також на початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

    За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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    Теги: Запоріжжя НКРЕКП тарифи опалення Київводоканал ПДВ водопостачання послуги
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    Нові тарифи на воду: скільки доведеться платити з 1 січня