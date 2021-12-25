На заводі у Кривому Розі стався масштабний витік забрудненої води (фото)

«АрселорМіттал» «злив» 80 тисяч кубометрів технічної рідини на сільськогосподарські землі

На заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Забруднена вода потрапила на сільськогосподарькі землі. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

«На ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в регулюючу ємність №1, №2 , а також до трубопроводу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Держекоінспекції одразу після аварії прибули на підприємство для обстеження та моніторингу ситуації. Так, під час огляду місця надзвичайної ситуації ДЕІ виявила витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку. Категорія земель – для сільськогосподарського призначення.

За інформацією пресслужби відомства, інспектори здійснили відбір проб ґрунтів для лабораторного дослідження. У разі підтвердження факту забруднення земель, ДЕІ проведе розрахунок збитків.

Обставини та причини аварійної ситуації встановлює комісія Держпраці. Відповідальних осіб притягнуто Держекоінспекцією до адміністративної відповідальності.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Нагадаємо, нещодавно на території Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на Дніпропетровщині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком із прохідником ПП «Світекс».

Зазначимо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг».

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