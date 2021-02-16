Пожежа у Вінниці: з дев'ятиповерхівки рятувальники евакуювали чотирьох дітей

Шестимісячного хлопчика та його матір евакуювали за допомогою триколінної драбини

Орієнтовна площа пожежі складала 40 квадратних метрів

У Вінниці в мікрорайоні Поділля сьогодні сталася пожежа в одній з квартир на першому поверсі дев'ятиповерхівки.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про займання рятувальникам надійшло о 15:08. Горіла квартира в багатоповерхівці на бульварі Свободи. Орієнтовна площа пожежі складала 40 квадратних метрів.

В одній з кімнат помешкання рятувальники знайшли 25-річного власника, його одразу ж винесли на свіже повітря. Пізніше чоловіка забрала карета швидкої допомоги, про його стан поки що не повідомляють.

Із квартир під'їзду, в якому виникла пожежа, бійці ДСНС також евакуювали сімох мешканців, четверо з них – діти, 2008, 2009, 2013 та 2020 років народження.

Як зазначають рятувальники, найменшого, шестимісячного хлопчика та його матір евакуювали за допомогою триколінної драбини з вікна балкона другого поверху.

Пожежу локалізували о 15:32, ліквідували о 15:48. Причину займання зараз встановлюють фахівці.

Нагадаємо, в Одесі в пожежі врятували дівчину.