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    Пожежа у Вінниці: з дев'ятиповерхівки рятувальники евакуювали чотирьох дітей

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    Шестимісячного хлопчика та його матір евакуювали за допомогою триколінної драбини - Пожежа у Вінниці: з дев'ятиповерхівки рятувальники евакуювали чотирьох дітей
    Шестимісячного хлопчика та його матір евакуювали за допомогою триколінної драбини
    фото: vn.depo.ua

    Орієнтовна площа пожежі складала 40 квадратних метрів

    У Вінниці в мікрорайоні Поділля сьогодні сталася пожежа в одній з квартир на першому поверсі дев'ятиповерхівки.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

    Повідомлення про займання рятувальникам надійшло о 15:08. Горіла квартира в багатоповерхівці на бульварі Свободи. Орієнтовна площа пожежі складала 40 квадратних метрів.

    В одній з кімнат помешкання рятувальники знайшли 25-річного власника, його одразу ж винесли на свіже повітря. Пізніше чоловіка забрала карета швидкої допомоги, про його стан поки що не повідомляють.

    Із квартир під'їзду, в якому виникла пожежа, бійці ДСНС також евакуювали сімох мешканців, четверо з них – діти, 2008, 2009, 2013 та 2020 років народження.

    Як зазначають рятувальники, найменшого, шестимісячного хлопчика та його матір евакуювали за допомогою триколінної драбини з вікна балкона другого поверху.

    Пожежу локалізували о 15:32, ліквідували о 15:48. Причину займання зараз встановлюють фахівці.

    Нагадаємо, в Одесі в пожежі врятували дівчину.

    Теги: пожежа Вінниця рятувальники
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