Чергова пожежа у Вінниці: горіла котельня на території підприємства

На місце події направили одразу два підрозділи рятувальників міста

До ліквідації пожежі від ДСНС України залучалося 10 чоловік особового складу та два спецавтомобіля

17 лютого вранці на території підприємства ТОВ «Будматеріали» по вулиці Максима Шимка сталася пожежа. З’ясувалося, що горить котельня. Вогонь знищив перекриття даху.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Як йдеться в повідомленні, о 06:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Вінниці на вулиці Максима Шимка виникла пожежа.

На місце події направили одразу два підрозділи рятувальників міста.

«По прибуттю на місце події бійці ДСНС з'ясували, що горить котельня на території підприємства ТОВ «Будматеріали» на площі 20 кв.м», – інформують рятувальники.

О 06:27 пожежу локалізували, а о 06:32 – ліквідували. Вогонь пошкодив перекриття даху.

До ліквідації пожежі від ДСНС України залучалося 10 чоловік особового складу та два спецавтомобіля. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Вінниці в мікрорайоні Поділля сталася пожежа в одній з квартир на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Із квартир під'їзду, в якому виникла пожежа, бійці ДСНС також евакуювали сімох мешканців, четверо з них – діти, 2008, 2009, 2013 та 2020 років народження.