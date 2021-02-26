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    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)

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    Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Угринові - На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Угринові
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    У ДТП травмувалася 24-річна пасажирка, у неї легкі тілесні ушкодження

    У п’ятницю, 26 лютого, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шести автомобілів. У результаті події загинуло двоє людей, повідомили в пресцентрі місцевої поліції.

    ДТП сталася о 07:35 у селі Угринів Угринівської територіальної громади Івано-Франківського району. Автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду вказаної автівки рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність і вчинив зіткнення з автомобілем Opel.

    Унаслідок цього транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21010», який у лівій смузі руху їхав у сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав позаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль «ВАЗ».

    Ще два автомобілі, аби уникнути зіткнення, з`їхали з проїзної частини дороги на узбіччя.

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    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    У результаті аварії загинули 29-річний водій та 27-річний пасажир, а також травмувалася 24-річна пасажирка, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і потерпілі з автомобіля «ВАЗ», вони – мешканці Єзупіля.

    Правоохоронці перевірили керманича на стан сп’яніння, чоловік – тверезий.

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Раніше поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автошляху Київ – Чернігів поблизу села Скибин. У ДТП потрапили п’ять автівок. Унаслідок ДТП загинули 28-річний водій та 24-річний пасажир автомобіля Volkswagen.

    Теги: ДТП дороги Івано-Франківщина водій автомобіль Івано-Франківськ
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