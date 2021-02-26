На Івано-Франківщині трапилася масштабна ДТП. Загинуло двоє чоловіків (фото)

У ДТП травмувалася 24-річна пасажирка, у неї легкі тілесні ушкодження

У п’ятницю, 26 лютого, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шести автомобілів. У результаті події загинуло двоє людей, повідомили в пресцентрі місцевої поліції.

ДТП сталася о 07:35 у селі Угринів Угринівської територіальної громади Івано-Франківського району. Автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду вказаної автівки рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність і вчинив зіткнення з автомобілем Opel.

Унаслідок цього транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21010», який у лівій смузі руху їхав у сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав позаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль «ВАЗ».

Ще два автомобілі, аби уникнути зіткнення, з`їхали з проїзної частини дороги на узбіччя.

У результаті аварії загинули 29-річний водій та 27-річний пасажир, а також травмувалася 24-річна пасажирка, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і потерпілі з автомобіля «ВАЗ», вони – мешканці Єзупіля.

Правоохоронці перевірили керманича на стан сп’яніння, чоловік – тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Раніше поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автошляху Київ – Чернігів поблизу села Скибин. У ДТП потрапили п’ять автівок. Унаслідок ДТП загинули 28-річний водій та 24-річний пасажир автомобіля Volkswagen.