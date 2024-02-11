У росіян з'явилися Starlink. Розвідка оприлюднила перехоплення розмови

Starlink з'явився, зокрема, в підрозділах 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ

Російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink. Про це свідчить перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ», – йдеться в підписи до відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, 83-тя десантно-штурмова бригада РФ воює в Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки, що на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що вчора представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.

Раніше про те, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні, написало американське видання Defense One. За словами одного з анонімних джерел ЗМІ, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело також підтвердило використання Starlink і додало, що його застосування, схоже, зростає.

До слова, станом на вересень в Україні нараховувалося близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.