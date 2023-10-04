Цинічні меми, критика контрнаступу та Starlink. Що Ілон Маск насправді зробив для України

Станом на кінець вересня 2023, за даними Мінцифри, Україна отримала близько 42 тис. терміналів Starlink від Ілона Маска

Американський мільярдер Ілон Маск постійно сколихує українські соціальні мережі різними витівками: то він постить обурливий мем з президентом Зеленським, то підігрує російській пропаганді та критикує український контрнаступ, то «відключає» Starlink. «Главком» розповідає, яких переваг не мала б зараз Україна, якби не Ілон Маск.

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Starlink та удари по Криму

13 вересня 2023 року ЗСУ вдарили британськими ракетами Storm Shadow по «Севморзаводу» у тимчасово окупованому Криму. У результаті було пошкоджено одне з найдорожчих і найсучасніших суден Чорноморського флоту РФ субмарина «Ростов-на-Дону» й великий десантний корабель «Мінськ». Операція, за підрахунками Forbes, коштувала до $32 млн, вражені судна – $510 млн.

Здавалося б, до чого тут Ілон Маск? Але лише через пів години після гучної атаки у роботі терміналів супутникового звʼязку Starlink стався масштабний збій. До того ж зв’язок зник не лише в Україні, а й у Північній Америці, Європі, Азії, Австралії та Новій Зеландії, свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector, що зафіксував 34 тис. скарг. Першою про збій написала моніторингова платформа NetBlocks, а згодом цей факт підтвердила й пресслужба Starlink у X.

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Українці неоднозначно ставляться до американського бізнесмена Ілона Маска

Цей масштабний кількагодинний збій співав за часом з атакою Україною російських кораблів у Чорному морі в бухті окупованого Севастополя. При цьому, якщо удар крилатими ракетами дозволив уразити підводний човен «Ростов-на-Дону», разом із великим десантним кораблем «Минск» у сухому доці, то паралельно відбувалась, як задекларували у РФ, й атака надводних дронів на російські кораблі. У ній брали участь три дрони, але вони були знищені й атака не принесла результату.

Й відповідно до повідомлень російського міністерства оборони, атака проходила близько 3 години ночі. Тобто збіглась зі збоєм у роботі Starlink.

«Дуже сумніваюся, що зараз с використовують під час подібних ударів. Є набагато надійніші способи», – скептично вважає президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.

Попри скептичність деяких українських експертів, цей інцидент переріс у гучний скандал навколо Ілона Маска.

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Скандал навколо біографії Маска

Хмизу у багаття підкинув і вихід нової біографії Маска від американського журналіста й біографа знаменитостей Волтера Айзексона. У книзі автор наводить епізод річної давнини, коли українським підводним БПЛА так і не вдалося підірвати російський флот поблизу півострова. Безпілотники втратили зв’язок зі Starlink, а згодом їх викинуло на берег.

Операція зірвалася нібито через те, що у критичний момент українські дрони втратили звʼязок Starlink. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров просив відновити роботу інтернету, пише Айзексон, але того разу мільярдер відмовив.

Кожна витівка Ілона Маска спричиняє хвилю нових мемів

На нові факти з біографії Маска відреагували й у Сенаті США. «Конгрес має розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», – сказала сенаторка-демократка та членкиня комітету збройних сил Елізабет Воррен на засіданні сенату 12 вересня 2023 року.

А вже наступного дня Starlink «ліг» майже на 50 хвилин. Офіційно компанія не коментувала причини збою. Чи може технічно компанія «вимкнути» термінали? Схоже, що так.

«Це так само, як з мобільним оператором. Технічно він може зробити все що завгодно. Starlink керують згідно з персоналіями або географією», – каже Ольшанський. Проте контроль над Starlink знаходиться нібито не лише в руках самого Маска. Частину терміналів, що використовують військові, контролює Пентагон, сказав Айзексон для Washington Post.

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Незабаром Маск по-новому обґрунтував минулорічний збій. Його нове пояснення зводилося до того, що він не включив Starlink у Криму у 2022-му через антиросійські санкції. Для цього нібито був потрібен дозвіл влади США. Отримати його оперативно не вдалося, оскільки прохання від української сторони надійшли вночі, сказав мільярдер на технологічній конференції «All-In Summit».

Ілона Маска неодноразово звинувачували у підігруванні російській пропаганді фото з відкритих джерел

«Ризик, що будь-який партнер перестане допомагати, є завжди», – сказав Федоров про підтримку Маском роботи Starlink в Україні. – «Коли було потрібно, Маск зробив кроки, які потрібно було зробити», – додав він. Окремо Мінцифри стосунки з мільярдером не коментує.

Станом на кінець вересня 2023-го, за даними Мінцифри, Україна отримала близько 42 тис. терміналів. Усього їх на 1–2% більше, розповідав Федоров.

Альтернатив для фронту небагато – супутникові телефони та рації. За телефони порівняно з терміналами Маска доведеться платити суттєво більше. Канали рацій – не надто надійні, адже росіяни можуть їх швидко розшифрувати.

На початку літа Україна отримала альтернативу – термінали супутникового зв’язку від шведської компанії Sаtcube на близько 70 млн шведських крон, цитує видання Dagens Nyheter CEO Якоба Каллмера. На відміну від Starlink вони використовують геостаціонарні супутники від американської Intelsat, тож зв’язок надійніший. Sаtcube для України оплачує Німеччина, однак на першому етапі запланована поставка лише 100 «тарілок».

Скандали з Маском

3 жовтня 2022-го у Twitter, який тоді ще йому не належав, Ілон Маск запропонував «формулу припинення війни» в Україні з чотирьох пунктів:

Повтор референдумів на тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.

Крим залишається у складі Росії.

Водопостачання до Криму має бути забезпечене.

Україна залишиться нейтральною країною.

Пізніше свою «глибоку аналітику» бізнесмен супроводив картою голосування на парламентських виборах в Україні 2012 року, де видно, що східні області підтримували «Партію регіонів».

«Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні в будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу РФ», – так він відповів на зауваження сенатора Ліндсі Грема.

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Як відповідь Маску президент Володимир Зеленський провів у Twitter інше опитування: «Який Ілон Маск вам подобається більше – той, який підтримує Україну чи який підтримує Росію?».

Після серії твітів бізнесмен нарешті написав, що все ще підтримує Україну, але переконаний, що «масштабна ескалація завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».

З'явилися підозри, що «мирний план» виник у голові Маска після спілкування з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Маск заперечував факт розмови, заявивши, що говорив диктатором лише одного разу – 18 місяців тому про космос.

Однак у серпні цього року видання New Yorker з посиланням на тодішнього заступника міністра оборони США Колліна Каля написало, що особисте спілкування Маска і Путіна під час війни все ж таки було. За словами Каля, «Маск нервувався через використання Україною Starlink і шукав спосіб заспокоїти Росію».

Через місяць після публікації «мирного плану» з Маском спілкувався Володимир Зеленський: він запропонував йому приїхати до України, щоби той особисто побачив наслідки російської агресії.

Нещодавно Ілон Маск також відзначився скандальною заявою про український контрнаступ: він заявив, що під час бою гине багато воїнів заради «незначних територіальних здобутків». Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що «територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті». «Так багато смертей за так мало», написав Маск у коментарі.

Гучний скандал з Маском розгорівся вже у жовтні цього року. Мільярдер запостив у X мем із президентом Володимиром Зеленським, вочевидь «зіронізувавши» над тим, що до тимчасового бюджету США не включили допомогу Україні.

Ілон Маск опублікував цинічний мем про допомогу Україні

В Україні дуже різко відреагували на це.

«Той випадок, коли хлопець намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хв він був по вуха у лайні», – написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Реакція міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров називав Ілона Маска одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України», коментуючи надання систем Starlink. За словами Федорова, він надсилає Ілону Маску фотографії та меми зі «старлінками», а зі сцени технологічної конференції IT Arena голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що написав Маску «Знаєш, я тебе люблю» у момент, коли в Україні вперше за допомогою Маска увімкнувся зв’язок на певних окупованих ділянках нашої країни. Маск, стверджує Федоров, відповів взаємністю, проте, незважаючи на це, жертвою його витівок став і сам Федоров.

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Міністр Федоров визнає, що публічні комунікації Маска можуть обурювати, але водночас застерігає українців від хейту мільярдера, адже треба «дивитися на дії».

До слова, нещодавно і сам Федоров став жертвою витівки Маска. У вересні цього року зі ЗМІ з'ясувалося, що Маск без дозволу передав своєму біографу приватні повідомлення від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Це не дуже гарно. Я ніколи не оприлюднив і не розповідав про наше листування публічно», – прокоментував Федоров. Через деякий час він заявив, що офіційно дає дозвіл на публікацію свого листування у книзі про Маска.

Нагадаємо, що платформу Ілона Маска визнали найбільшим засобом поширення російської пропаганди. X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію..