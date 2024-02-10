Чи справді у росіян з'явилися Starlink: розвідка відповіла

Андрій Юсов розповів, які види зв'язку доступні окупантам

Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Liga.net.

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«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», – заявив Юсов.

Нагадаємо, за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

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За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Нагадаємо, станом на вересень в Україні нараховувалося близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.