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Більше за весь ЄС: скільки Україна щомісяця платить за Starlink

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Більше за весь ЄС: скільки Україна щомісяця платить за Starlink
Станом на зараз в нашій країні знаходиться близько 140-150 тис. терміналів
фото з відкритих джерел

Українці щомісяця платять більше грошей, ніж всі європейські країни, тому намагання інколи обмежити роботу інтернету викликають подив 

Голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко розповів, скільки Україна платить за використання супутникового інтернету Starlink та чи можна його чимось замінити.

Федієнко зазначив, що станом на зараз в нашій країні знаходиться близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.

Голова підкомітету додав, що юридичні компанії не мають права купувати термінали, тому для цього використовується «сіра» схема – вони прибувають до Польщі, а вже потім завозяться до України.

«Нещодавно промайнула інформація, що нібито з першого жовтня, компанія SpaceX заблокує будь-яку мобільність наявних терміналів. А для того, щоб залишитися мобільним треба перейти на інший тарифний пакет», – пояснив Федієнко ризики.

Він підкреслив, що волонтери та меценати щомісяця витрачають близько 10 млн доларів на функціонування супутникового інтернету від Starlink.

«Ця цифра складається з вартості пакета і вартості на проведення валютної операції, (ми платимо з гривні на долар), а це також накладні витрати», – розповів голова підкомітету.

Федієнко порахував, що Україна виплачує Ілону Маску більше грошей, ніж всі європейські країни.

«Україна у вигляді громадян платить більше грошей компанії SpaceX, ніж уся Європа разом узята. Можемо говорити, що ми є найбільшим клієнтом компанії. Тому мені іноді дивно, коли нас намагаються обмежити у використанні терміналів Starlink», – додав експерт.

Голова парламентського підкомітету підкреслив, що альтернатива супутниковому інтернету Starlink відсутня. За його словами, конкуренцію Маску міг би скласти OneWeb, однак у цього провайдера дуже обмежені місткості в мережі.

«Він може покрити якийсь відсоток потреби як альтернатива, але це дійсно вкрай маленький відсоток», – зазначив Федієнко.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

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Теги: Європа Україна Ілон Маск SpaceX Starlink

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