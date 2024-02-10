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Окупанти використовують на війні Starlink: ЗМІ повідомили подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти використовують на війні Starlink: ЗМІ повідомили подробиці
Сервіс Starlink дозволяє військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку
фото з відкритих джерел

Представники SpaceX заявили, що компанія «не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими»

Окупаційні війська Росії ймовірно, використовують супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX на прифронтовій території України. Компанія Ілона Маска тепер, «здається, також допомагає армії РФ». Про це повідомляє видання Defense One. За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Друге джерело, своєю чергою, підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Окупанти використовують на війні Starlink: ЗМІ повідомили подробиці фото 1

«Коли у них будуть сотні (Starlink, – ред), нам буде важко жити», – зазначає перше джерело.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен заявив, що американські чиновники знають про ці повідомлення, але переадресував питання «нашим українським партнерам щодо будь-якої поточної оперативної інформації про діяльність супутникового зв'язку такого роду».

Перші повідомлення про використання російськими військами Starlink в Україні з’явилися в українських ЗМІ з посиланням на публікації в соцмережах.

Представники SpaceX у соцмережі X (Twitter) заявили, що компанія «не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими».

«Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не продавала Starlink  Росії, а також не відправляла обладнання до Росії», – ідеться у повідомленні.

Проте кілька російських компаній рекламують Starlinks для продажу.

«Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів», – ідеться у твіті SpaceX.

«Starlink придбали через третіх сторін. Я вражений, що вони не зробили цього раніше», – заявило українське джерело виданню.

Як вважає Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, російські війська можуть приховувати використання Starlink від компанії SpaceX.

«Росія може просто «надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території», – пояснив Кларк.

Він також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою засобів радіотехнічної розвідки.

Сервіс Starlink дозволяє військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку для використання в оперативних центрах і для координації артилерійських ударів, серед інших завдань.

Комерційно доступні версії Starlink, такі як ті, що використовуються в Україні, продаються за $599 (22,533 грн) за апаратне забезпечення та $120 (4,514 грн) за місячну підписку. 

Нагадаємо, станом на вересень в Україні нараховувалося близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.

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Теги: росія Україна Ілон Маск SpaceX соцмережі

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